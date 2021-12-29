План по восстановлению лесов в Калужской области перевыполнили на 6% в 2021 году

КАЛУГА, 29 декабря. /ТАСС/. Около 7,5 млн деревьев хвойных и лиственных пород посадили на территории лесного фонда в Калужской области в 2021 году по нацпроекту "Экология". Это на 6% превышает плановые показатели, сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

"В 2021 году в общей сложности почти на 2,3 тыс. га калужского лесного фонда было высажено более 7,5 млн сеянцев и саженцев. Эта работа проводилась в рамках регионального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология". <...> Удалось достичь хороших результатов и перевыполнить основной показатель регионального проекта по восстановлению лесов на 6%", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, около 85% от всего объема работ выполнили за счет собственных средств арендаторы лесов. На остальных участках восстановлением лесов занимались специалисты региональной Лесопожарной службы и лесничеств. "Им помогали высаживать сосны, ели и молодые дубки около шести тысяч волонтеров - участников акций "Сад памяти" и "Сохраним лес". Лидерами зеленого марафона стали Медынское, Калужское и Юхновское лесничества", - отметили в пресс-службе.

Нацпроект "Экология" включает в себя такие направления, как утилизация и переработка отходов, ликвидация свалок, сохранение лесов и водоемов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и экологического воспитания, сохранение биологического разнообразия.