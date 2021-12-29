Глава Минздрава Молдавии опровергла информацию об использовании просроченной вакцины

КИШИНЕВ, 29 декабря. /ТАСС/. Министр здравоохранения Молдавии Алла Немеренко опровергла данные аудита Счетной палаты, который выявил около 7 тыс. случаев использования просроченных вакцин от коронавируса. Об этом министр сообщила журналистам в среду по итогам проверки следственной комиссии Минздрава.

"По большей части отклонения были вызваны ошибками при вводе данных в систему электронного учета. <…> В Счетной палате нас заверили, что внесут поправки в свой итоговый отчет", - сказала Немеренко. По ее словам, комиссия проверила около 2 тыс. записей в 12 медицинских учреждениях. Выяснилось, что операторы часто путали данные при вводе серий препаратов, а также допускали другие ошибки при учете, которые вызывали подозрения аудиторов Счетной палаты, отметила министр.

Что касается поддельных сертификатов о вакцинации, то этим вопросом занимаются правоохранительные органы, уточнила она.

Аудиторы Счетной палаты проанализировали более 277 тыс. данных из реестра о вакцинации. Проверка также показала, что в период дефицита вакцины вне очереди были привиты 2,5 тыс. человек, около 70 тыс. выданных медицинскими учреждениями сертификатов о вакцинации вызывают подозрения в подлинности.

Всего в республику поступили около 2 млн доз вакцин от коронавируса. Из этого объема 75% Молдавия получила в качестве гуманитарной помощи, которая предоставлялась в основном по линии международной программы COVAX ("Ковакс"). Такая помощь направлялась в республику из России, Румынии, Китая, Турции и других стран. Из общего объема поставок были использованы 1,6 млн доз, уровень вакцинации населения республики достиг 28%.