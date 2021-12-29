Более 2,5 тыс. многодетных семей Подмосковья получили бесплатные земельные участки

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Более 2,5 тыс. многодетных семей Московской области получили бесплатные земельные участки в 2021 году. Об этом сообщила в среду пресс-служба Минмособлимущества.

"На 1 299 многодетных семей больше охватили органы местного самоуправления Московской области в 2021 году, чем в 2020-м, в рамках работы по предоставлению бесплатных земельных участков подмосковным семьям с тремя и более детьми. По итогам года земельные участки в собственность получили 2 542 семьи региона", - приводятся в сообщении слова министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой, сказанные в ходе расширенного совещания с органами местного самоуправления Подмосковья по подведению итогов работы органов местного самоуправления Подмосковья в 2021 году.

Она отметила, что лидерами года, которым удалось охватить наибольшее количество многодетных семей, стали администрации городских округов Подольск, где земельные участки предоставили 430 семьям, Орехово-Зуевский - 153 семьям, Люберцы - 148 семьям, Химки - 137 семьям, Серпухов - 136 семьям, Богородский - 135, Коломенский - 133, Котельники - 117 семьям и Сергиево-Посадский - 91 семье.

"Количество обеспеченных землей подмосковных многодетных семей за время действия областного закона выросло до 30 546", - добавила министр.

В сообщении подчеркивается, что наибольшее количество семей за период действия закона обеспечили земельными участками городские округа Щелково - 1 634 семьи, Орехово-Зуевский - 1 338, Богородский - 1 246, Сергиево-Посадский - 1 135, Подольск - 1 134, Коломенский - 1 008, Раменский - 1 006, Серпухов - 959, Дмитровский - 944, Пушкинский - 924, Химки - 909.