Число ямальских семей, улучшивших жилищные условия, возросло вдвое в 2021 году

ТАСС, 29 декабря. Количество семей Ямало-Ненецкого автономного округа, которые улучшили свои жилищные условия по федеральной и региональной программам, возросло более чем в два раза в 2021 году в сравнении с показателями 2018 года, сообщили в пресс-службе регионального правительства в среду.

Меры поддержки для молодых семей предусмотрены нацпроектом "Жилье и городская среда".

"В 2021 году на Ямале реализован 691 сертификат для молодых семей в рамках федеральной и региональной программ. Средства социальной выплаты были направлены на погашение ипотечного займа или приобретение нового жилья. <…> Если в 2018 году улучшить жилищные условия смогло 336 семей, то в последние два года количество получателей увеличилось более чем в два раза", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что с начала декабря 2021 года во всех муниципальных образованиях округа доступна подача документов по региональной и федеральной программам через портал госуслуг. Новый сервис исключает возможные ошибки со стороны специалистов и обеспечивает соблюдение сроков принятия решений по заявлениям.