Власти Астраханской области сняли ограничения по работе кафе и ресторанов до 23:00

АСТРАХАНЬ, 29 декабря. /ТАСС/. Власти Астраханской области отменили ранее введенное ограничение на работу кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00. Соответствующее изменение внесено в постановление 148-П "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Астраханской области в связи с распространением коронавируса", которое размещено на официальном портале правовой информации органов исполнительной власти региона.

Ранее сообщалось что с 26 октября решением оперштаба в Астраханской области введены временные ограничения на работу заведений общественного питания с 23:00 до 06:00, при этом при посещении точек общепита нужно предъявить удостоверение личности и сертификат о прививке или перенесенном заболевании. В новой редакции постановления убран пункт "запретить оказание услуг общественного питания в период с 23:00 до 06:00".

По данным областных властей, в школах и детских садах новогодние утренники должны исключать совместные мероприятия разных групп и классов, график прибытия детей на елки должен исключить скопление у входа. При посещении утренников родители обязаны иметь документ, подтверждающий полный цикл вакцинации или перенесенный ковид, соблюдать масочный режим с проведением предварительной термометрии.