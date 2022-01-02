В Дагестане запустят турмаршрут "Белые журавли", посвященный юбилею Расула Гамзатова

МАХАЧКАЛА, 2 января. /ТАСС/. Маршрут "Белые журавли", посвященный юбилею поэта Расула Гамзатова, разработали в Дагестане, первые экскурсии планируется провести в январе. Об этом рассказала ТАСС председатель дагестанского регионального отделения "Опоры России", депутат Народного собрания Дагестана Зульгимар Тагибова-Ричинская, принимавшая участие в разработке маршрута.

"Для нас важно, чтобы у нас развивался патриотический туризм, чтобы мы могли говорить с молодежью о патриотизме не в стандартной скучной форме, а могли пройти по следам важных исторических событий. Недавно мы помогли победителю проекта "Большая перемена" Даниялу Шабанову разработать маршрут по исторической части Махачкалы, который называется "Белые журавли" и посвящен юбилею Расула Гамзатова, а также событиям военных лет. В январе этот проект будет реализован", - сказала Тагибова-Ричинская.

По ее словам, маршрут будет начинаться у Вечного Огня в центральном парке Махачкалы, где находится Музей боевой славы. Участникам экскурсии расскажут о жителях республики, удостоенных звания Героев Советского Союза, об участии дагестанцев в Великой Отечественной войне. Также в маршрут включено посещение памятника Гамзату Цадасе - отцу Расула Гамзатова и музея изобразительных искусств им. П. С. Гамзатовой, которым руководит дочь поэта Салихат Гамзатова. Заканчиваться экскурсия будет чаепитием с дегустацией блюд дагестанской кухни.

"В основном этот проект ориентирован на молодежь и студентов. В перспективе мы планируем разработку еще нескольких маршрутов патриотической направленности, в частности, уже обсуждали такой маршрут в Каспийске с мэром города Борисом Гонцовым. Кроме того, есть планы создания маршрута в Ботлихском районе, где в 1999 году разворачивались основные события при нападении на Дагестан незаконных вооруженных бандформирований", - добавила собеседница агентства.

По ее словам, региональное отделение "Опоры России" уделяет особое внимание теме развития туризма в республике. "При комитете по развитию женского предпринимательства мы создаем специальную платформу по развитию туризма - сейчас эта тема очень актуальна для Дагестана - у нас растет поток туристов, при этом есть дефицит кадров в этой отрасли. Мы проводим образовательные проекты, вступили в ассоциацию авторского и событийного туризма по СКФО "АИиСТ", - добавила Тагибова-Ричинская.

В 2020 году Дагестан посетили свыше 840 тыс. человек. Это немногим меньше, чем в 2019 году - 850 тыс. Ожидается, что по итогам 2021 года республику посетят более 1 млн туристов. В Дагестан туристы едут ради пляжного отдыха, маршрутов по высокогорью, древним селениям Старый Кахиб (Шамильский район), Гамсутль, Корода (Гунибский район), многие посещают Дербент с его Джума-мечетью.