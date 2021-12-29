Турчак исполнит новогодние мечты участников "Елки желаний" из Вологодской области

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак принял участие в акции "Елка желаний" в городе Кириллов Вологодской области, где в среду участвовал в церемонии запуска нового газопровода и газораспределительной станции.

Турчак выбрал шары с двумя номерами, под которыми оказались желания двух детей - девочки 12 лет, которая хотела получить ноутбук, и мальчика 13 лет, который мечтал об электронном конструкторе. "Я постараюсь его до Нового года найти и обязательно его передам", - сказал Турчак.

На "Елке желаний" в Кириллове были собраны праздничные пожелания детей с ограниченными возможностями здоровья из Кирилловского района. В акции также приняли участие губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и гендиректор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов. Они подарят другим ребятам телескоп, коньки, художественный набор для рисования, планшет и еще один ноутбук.

Акция "Елка желаний" началась 15 ноября 2021 года и продлится до 28 февраля 2022 года. Желания могут отправлять дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей от трех до 17 лет, дети с ограниченными возможностями здоровья от трех до 17 лет и взрослые от 60 лет. Участие в акции также могут принять дети от трех до 17 лет, проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного минимума, дети от трех до 17 лет и взрослые от 60 лет в состоянии здоровья, угрожающем жизни.