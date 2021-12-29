Евгения Гришковца избрали председателем Общественного совета при ФСИН

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Писатель и режиссер Евгений Гришковец избран на пост председателя Общественного совета при ФСИН России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Общественной палаты РФ.

"Новым председателем Общественного совета ФСИН стал писатель и режиссер, актер театра и кино Евгений Гришковец. Его кандидатура была поддержана единогласно", - сказали в пресс-службе. Заместитель секретаря Общественной палаты Вячеслав Гриб, представляя нового главу совета, отметил, что "Гришковец - авторитетный человек, на которого сложно надавить".

В Общественной палате в среду прошло первое заседание нового состава Общественного совета при Федеральной службе исполнения наказаний. В мероприятии принял участие новый глава ФСИН Аркадий Гостев.

Ранее Общественный совет при ФСИН возглавлял режиссер Владимир Меньшов. Он умер 5 июля.