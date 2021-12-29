СМИ: за год более 300 жителей сирийских лагерей Эль-Холь и Родж переданы в свои страны

БЕЙРУТ, 29 декабря. /ТАСС/. Более 300 женщин и детей иностранного происхождения, проживавших в лагерях для беженцев Эль-Холь и Родж на северо-востоке Сирии, были переданы в течение 2021 года властям своих стран. Об этом сообщила в среду газета Asharq Al-Awsat со ссылкой на курдские источники.

Согласно сведениям издания, "официальным делегациям" нескольких государств были переданы 66 женщин и 265 детей из семей боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). В частности, 92 человека отправились в Узбекистан, еще 62 - в Россию. Остальные были выданы властям нескольких европейских стран, а также Канады. Еще двоих детей приняли власти Палестины.

Проблема присутствия детей иностранного происхождения в Сирии и Ираке возникла из-за того, что граждане многих стран воевали на территории Ближнего Востока на стороне террористов ИГ. Они заключали браки, привозили жен, у них рождались дети, многие из которых остались сиротами или оказались вместе с матерями в тюрьмах и лагерях для беженцев.

К примеру, в лагере Эль-Холь в настоящее время находятся более 60 тыс. человек, из них около 24 тыс. являются сирийцами, почти 30,5 тыс. - иракцами, еще чуть более 9,5 тыс. - гражданами других государств. Российская сторона неоднократно обращала внимание на ситуацию в лагере. Так, в июле начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев заявил, что ответственность за критическое положение в Эль-Холе несут и европейские страны, не предпринимающие никаких решительных мер по возвращению граждан, воевавших на стороне ИГ. По его словам, неудовлетворительные условия жизни, острая нехватка продовольствия и медикаментов, а также отсутствие прогресса в решении вопроса о возвращении обитателей лагеря в места постоянного проживания провоцируют рост социальной напряженности. Российская сторона не раз указывала и на усиление влияния террористов в лагере, обитатели которого подвергаются радикализации.