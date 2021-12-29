В Крыму открылась первая выставка современного молодежного плаката, посвященного Кубе

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 декабря. /ТАСС/. Молодые крымские художники представили в Евпатории более 20 работ на первой в Крыму выставке современного молодежного плаката, посвященного Дню освобождения Кубы. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе Крымского регионального отделения Российского общества дружбы с Кубой.

"На выставке присутствует много молодежи. Это говорит о том, что молодые крымчане всегда находятся на острие политических международных тем, или трендов, как сейчас принято говорить, и чутко отзываются на злободневные проблемы сегодняшнего дня. Благодаря вам и вашему творчеству кубинцы примут этот добрый и теплый посыл, исходящий от ваших сердец, и поймут, что Россия и Крым не оставят их в беде", - сказала на открытии руководитель Крымского регионального отделения Российского общества дружбы с Кубой, вице-премьер - министр финансов Крыма Ирина Кивико, ее цитирует пресс-служба.

Плакаты рассказывают о взаимоотношениях между молодежью Кубы и Крыма, каждый сопровождается QR-кодом со ссылкой на соответствующую статью или информационный ролик о Кубе, сообщается в пресс-релизе. "В этом году Крымское отделение Российского общества дружбы с Кубой провело несколько выставок. Они были посвящены полету человека в космос и пребыванию первого космонавта земли Юрия Алексеевича Гагарина на Кубе, юбилею Фиделя Кастро. Была высказана инициатива по проведению в 2022 году в селе Оленевка в западной части полуострова форума российско-кубинской дружбы. Также активисты организовали и собрали 100 тыс. рублей на закупку лекарств для кубинцев", - отмечается в сообщении.

Александра Котенева, художник-график, студентка института медиакоммуникаций и дизайна Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского изобразила на плакате рукопожатие через океан на фоне Крымского моста, использовала в изображениях символы Кубы и Крыма: птицу токороро, в оперении которой сочетаются цвета кубинского флага и грифона, изображенного на гербе Республики Крым.

На плакатах художника-оформителя Владимира Галинского, студента Крымского университета культуры, искусств и туризма, изображены Фидель Кастро, Юрий Гагарин, события из жизни Кубы, уточняется в сообщении.

Четыре года назад в самой западной точке Крымского полуострова поселке Оленевка был открыт монумент Фиделю Кастро. По некоторым данным, лидеры кубинской революции Фидель Кастро и Эрнесто Че Гевара посещали Крым в рамках визита в СССР в начале 1960-х. Свидетельств об их пребывании мало, местные краеведы говорят, что визиты были в некотором роде секретными. Например, есть свидетельства очевидцев, что Кастро и Че Гевара посещали лагерь "Артек" на Южном берегу Крыма, но, как сообщили ТАСС в пресс-службе Международного детского центра, никаких официальных подтверждающих документов нет.