В Ростове-на-Дону приняла первых пациентов новая областная инфекционная больница

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 декабря. /ТАСС/. Донской инфекционный центр в Ростове-на-Дону, решение о строительстве которого было принято в апреле 2020 года, в среду принял первых пациентов с подозрением на инфекционные заболевания. Об этом сообщили в управлении информационной политики правительства Ростовской области.

"Сегодня Донской инфекционный центр принял первых пациентов. Они были доставлены из Ростова-на-Дону с подозрением на инфекционные заболевания. Пациенты были помещены в индивидуальные мельцеровские боксы", - говорится в сообщении.

Отделения центра представляют собой большое количество мельцеровских боксов, состоящих из тамбура-предбоксника для входа с улицы, палаты для пациента, санитарного узла с ванной или душем, шлюза для входа персонала из коридора отделения. Как отметили в управлении информационной политики, все это позволяет обеспечить полную изоляцию пациентов.

В новой больнице предусмотрена автономная система снабжения кислородом и энергообеспечения реанимационного оборудования. Центр оснащен оборудованием, позволяющим при необходимости оказывать экстренную хирургическую помощь пациентам с инфекционными заболеваниями.

В минувшую субботу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, побывавший в Ростове-на-Дону с рабочей поездкой, сообщал, что новая инфекционная больница готова к запуску. По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, в новой больнице планируется создать детское отделение.

Ростовская область занимает восьмое место среди субъектов РФ по числу заразившихся коронавирусом с начала пандемии. По последним данным, количество случаев заражения в регионе увеличилось до 193 091, выздоровели 172 353 человека, умерли 9 566. Коэффициент распространения инфекции - 0,83. В области введены ограничения, призванные сдержать распространение коронавируса, а также обязательная вакцинация для ряда категорий граждан, в том числе лиц старше 60 лет.