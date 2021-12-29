В ЕСПЧ просят власти РФ сохранить "Мемориал" до решения спора по делу об иноагентах

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) просит власти РФ не предпринимать действий по ликвидации признанного в России НКО-иноагентом "Мемориала" до решения вопроса по делу, зарегистрированному в Страсбургском суде по жалобе 9988/13, одной из сторон которой является эта организация. Об этом сказано в тексте письма ЕСПЧ в правозащитный центр "Мемориал", с текстом которого ознакомился корр. ТАСС.

"Президент секции ЕСПЧ, которому была распределена эта жалоба, решил уведомить правительство России о том, что в интересах сторон и для должного проведения слушаний исполнение решений по ликвидации организаций, которые являются сторонами дела, должно быть приостановлено на тот период времени, который будет необходим для рассмотрения судом жалобы 9988/13", - сказано в письме.

Указанная жалоба на закон об иноагентах подана в 2013 году 11 российскими НКО, в числе которых и "Мемориал".