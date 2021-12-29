Эпидпорог по ОРВИ в Воронежской области превышен почти на 92%

ВОРОНЕЖ, 29 декабря. /ТАСС/. Медики в Воронежской области выявили за неделю 18 201 заболевшего острыми респираторными вирусными инфекциями, что на 543 человека, или почти на 3,1% больше показателей предыдущей недели. Уровень эпидпорога среди совокупного населения региона превышен на 91,9%, сообщила ТАСС в среду представитель пресс-службы управления Роспотребнадзора по Воронежской области.

"За прошлую неделю в Воронежской области обратился за медицинской помощью 18 201 больной, в том числе 10 316 детей в возрасте до 14 лет, что на 3,1% выше уровня позапрошлой недели и на 91,9% выше уровня эпидемиологического порога по совокупному населению", - сказала она.

В Воронежской области на предыдущей неделе выявили 17 658 заболевших ОРВИ, в том числе 11 385 детей до 14 лет, тогда эпидпорог по совокупному населению был превышен на 70,7%.

"В эпидемиологический процесс вовлечены все возрастные группы с преобладанием детского населения - его удельный вес составил 56,6%. Заболеваемость на прошедшей неделе была обусловлена преимущественно вирусами гриппа типа А, а также респираторными вирусами не гриппозной этиологии", - добавила собеседница агентства.