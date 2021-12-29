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Мантуров поручил ежедневно мониторить обеспечение кислородом медучреждений в праздники

Ситуация с обеспечением кислородом, по словам главы Минпромторга, улучшается

КРАСНОДАР, 29 декабря. /ТАСС/. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров поручил вести ежедневный мониторинг обеспеченности кислородом региональных медучреждений. Об этом он сообщил в ходе заседания координационного совета по промышленности в Краснодаре.

"Отдельно отмечу по отгрузкам в медучреждения кислорода - хочу сказать большое спасибо представителям власти, организаций, бросивших все силы на решение этой проблемы. В период праздничных дней я прошу привлечь дежурных, необходимо вести ежедневный мониторинг ситуации по кислороду", - сказал он.

Мантуров добавил, что ситуация с обеспечением кислородом улучшается - если еще "два месяца назад властям приходилось срочно изыскивать и вручную перераспределять дополнительные объемы почти в 50 регионах, то сейчас на особом контроле всего три региона осталось".

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Мантуров, Денис ВалентиновичРоссия
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