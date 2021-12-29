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РПЦ создала Патриарший экзархат Африки

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Священный синод Русской православной церкви постановил образовать Патриарший экзархат Африки в составе двух епархий, его возглавит архиепископ Ереванский и Армянский Леонид, сообщил в среду глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда по итогам Синода.

"Образовать Патриарший экзархат Африки в составе Северо-Африканской и Южно-Африканской епархий. Главе Патриаршего экзархата Африки иметь титул "Клинский". Митрополитом Клинским, Патриаршим экзархом Африки назначить архиепископа Ереванского и Армянского Леонида с поручением управления Северо-Африканской епархией и временного управления Южно-Африканской епархией", - процитировал Легойда в своем телеграм-канале постановление Синода.

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