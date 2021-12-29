Перехватывающие велопарковки появятся в Петербурге у пяти станций метро

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Парковки для велосипедов появятся в следующем году у пяти станций метрополитена в Петербурге, они будут рассчитаны на 14 велосипедов. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга.

"В Петербурге у пяти станций метрополитена красной линии в 2022 году в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" планируется создать перехватывающие велопарковки", - говорится в сообщении.

Как рассказали в комитете, ранее с инициативой выступил петербуржец Алексей Гуляев, предложив установить велопарковки у станций "Площадь Ленина", "Площадь Мужества", "Политехническая", "Академическая" и "Гражданский проспект". По его словам, жителям района, чтобы добраться до ближайшей станции метро, нужно преодолеть в среднем 2,5 километра. Это удобнее всего сделать на велосипеде, а затем пересесть на метро, но оставить двухколесное транспортное средство негде. В результате данное предложение и стало победителем проекта "Твой бюджет".

На данный момент уже подготовлена проектно-сметная документация. Отличительной чертой велопарковок станет их мобильность: они будут созданы без крепления на фундамент, благодаря чему их можно разместить максимально близко к станциям метрополитена. Реализацией инициативы в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" займется администрация Калининского района совместно с Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга.