Нарусова раскритиковала несколько норм внесенного в Думу законопроекта о пытках

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Глава рабочей группы по разработке законопроекта об ужесточении наказания за пытки Людмила Нарусова раскритиковала ряд положений альтернативного законопроекта, внесенного ранее в нижнюю палату главами комитетов Госдумы и Совета Федерации по законодательству Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом, отметив в том числе, что документ не учитывает мнение правозащитников и экспертов.

"Как положительное можно отметить, что определение пытки у нас есть. Но, как всегда, есть и небольшая как бы поправка в применении, которая очень существенна, на наш взгляд. Например, не является пыткой причинение боли и страданий, которые возникают в результате законных санкций, не отделимы от этих санкций и/или вызываются ими случайно. Что значит случайно? Это лазейка для того, чтобы не осуждать тех, кто применяет жестокие пытки", - сказала сенатор на пресс-конференции в среду.

По ее словам, в предложенном законопроекте не учтено предложение рабочей группы о расширении понятия "пытка" на случаи, которые не связаны с физическим насилием. "У нас есть много данных о том, что человека допрашивают по 12 часов, не давая ему возможность выйти в туалет, не давая ему возможность выпить стакан воды, если это нездоровый человек - принять лекарство", - сказала сенатор.

"Более того, особенно в местах заключения, лишение человека сна, лишение человека света. Это практикуется повсеместно, когда в течение ночи человека будят убедиться, что он не совершил побег. Разве это не пытка? Она не связана с насилием, но это тоже причинение страданий и воздействие на его психическое состояние", - продолжила она, добавив, что такое предложение содержится в проекте, подготовленном рабочей группой. По словам Нарусовой, члены рабочей группы сошлись на том, что пытка должна быть выделена в отдельный состав "как самостоятельное, жестокое преступление".

"Под внешней жесткостью [предложенных во внесенном законопроекте мер], которая кому-то может таковой показаться, нет реальных ходов, которые позволили бы искоренить пытку как явление", - сказала Нарусова, отметив, что этот законопроект, по ее мнению, на практике "работать не будет".

Работа над законопроектом

Нарусова отметила, что она с 2018 года ведет работу по подготовке соответствующей законодательной инициативы, а 22 ноября прошло финальное заседание рабочей группы, на котором было принято решение внести законопроект в Госдуму до нового года. "У нас были многолетние наработки правозащитников, экспертного сообщества, СПЧ, которые изнутри знают, как это происходит", - отметила она. Ранее Нарусова сказала ТАСС, что разработанный законопроект о выделении пыток в отдельный состав преступления предлагает установить уголовную ответственность в виде лишения свободы до 10 лет для сотрудников правоохранительных органов и системы ФСИН за применение пыток и жестокое обращение с заключенными.

По словам парламентария, в день, когда должно было состояться заседание по поручению председателя СФ Валентины Матвиенко для обсуждения проекта, она узнала, что Клишас и Крашенинников внесли свой законопроект в Госдуму. Нарусова сказала также, что накануне внесения Клишас показал ей подготовленный законопроект, в который она попросила внести изменения. "Он сказал, что ни одно слово сюда добавлять нельзя. Это уже утверждено правовым управлением. Я сказала, что в таком случае моей подписи там не будет, потому что я с ним не согласна принципиально и категорически", - отметила Нарусова.

Клишас в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать ситуацию и рассказать, в связи с чем была подготовлена альтернативная версия законопроекта, отметил, что "Людмила Борисовна 10 месяцев - с марта 2021 года занималась тем, что собирала предложения, проще говоря, занималась самопиаром по общественно значимой теме". "Когда я попросил законопроект на первой неделе декабря, то оказалось, что ничего нет, никто не подготовил текст, его не направляли ни в Верховный суд, что обязательно по Уголовному кодексу, ни в правительство", - сказал он.

После этого Клишас написал проект, согласовал его с Крашенинниковым, а также получил положительные заключения Верховного суда РФ, правительства и уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. После этого он предложил Нарусовой его подписать и внести вместе, но та отказалась. "Я сказал, что законопроект будет внесен в таком виде, он согласован со всеми, править его и заново запускать все согласования я не буду, а она свои предложения может направить в Думу самостоятельно или внести поправки к нашему проекту на стадии второго чтения", - сказал Клишас.

По его словам, на данный момент никто не сформулировал претензии к законопроекту, за исключением того, что пытки должны быть выделены в отдельную статью. "Чем помогает в решении проблемы пыток то, что состав будет в отдельной статье, никто пояснить не может", - уточнил глава комитета СФ.

20 декабря Крашенинников и Клишас внесли на рассмотрение нижней палаты законопроект о расширении понятия "пытки" и усилении наказания за их применение. Документ позволит привлекать к ответственности за пытки в том числе и сотрудников ФСИН России, а не только следователей или лиц, проводящих дознание, как это предусмотрено в нынешней редакции УК РФ. Кроме того, законопроектом усиливается ответственность за пытки с целью принуждения к даче показаний или запугивания. Пытки будут караться лишением свободы на срок до 12 лет, данное преступление будет считаться особо тяжким.

В ходе недавней пресс-конференции президент России Владимир Путин признал наличие проблем с пытками в местах лишения свободы, отвечая на вопрос журналистки, дочери Нарусовой Ксении Собчак. Для решения проблемы глава государства призвал использовать возможности правозащитных организаций. Он также сообщил, что Следственный комитет расследует 17 уголовных дел по фактам пыток в местах лишения свободы, около десятка человек уволены. Путин подчеркнул, что дела о пытках в колониях "нужно доводить до конца, чтобы всем было понятно, что наказания за эти правонарушения неизбежны".