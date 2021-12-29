В Брянской области на входе в некоторые учреждения будут принимать справки о медотводе

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Правительство Брянской области внесло изменения в постановление о режиме повышенной готовности, согласно которым жителям региона, имеющим документ о медотводе от вакцинации от коронавируса, разрешается посещать в том числе учреждения культуры, массовые мероприятия и заселяться в гостиницы. Соответствующий документ опубликован на сайте областного правительства.

"Внести в пункт 2 постановления правительства Брянской области <…> следующие изменения: в подпункте 2.1: <…> После слов "(далее - ПЦР-тест)" дополнить словами "либо сертификата (справки) о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации от новой коронавирусной инфекции", - сообщается в документе.

Из текста документа следует, что наличие документа о медотводе от прививки является основанием для пропуска на массовые и спортивные мероприятия, в учреждения культуры и общепита с сохранением ограничений на их наполняемость от общей вместимости, а также на объекты розничной торговли площадью более 100 кв. м и при заселении в гостиницы. Также согласно внесенным изменениям сокращается срок действия ПЦР-тестов с 72 до 48 часов.

В постановлении отмечено, что в регионе возобновляется деятельность детских развлекательных центров и детских игровых комнат в торговых и культурно-досуговых центрах. Несовершеннолетним разрешается посещать организации общепита без сопровождения родителей с 13:00 до 15:00.

Среди сохраняющихся в регионе профилактических ограничений - масочный режим в общественных местах и на транспорте. Введен режим самоизоляции для лиц старше 60 лет, за исключением переболевших и вакцинированных, а также введена обязательная вакцинация для работников социально значимых сфер, в том числе таких, как госслужба, услуги населению, образование, здравоохранение, туризм и гостиничный бизнес, культура, спорт. По данным оперштаба на 29 декабря, в Брянской области с начала пандемии выявлено 96 070 случаев заражения ковидом, из них 199 - за последние сутки. Выздоровели 91 642 человека, умерли 2 864 пациента.