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Глава ВОЗ обеспокоен, что штаммы "дельта" и "омикрон" приведут к новому валу пандемии

ЖЕНЕВА, 29 декабря. /ТАСС/. Штаммы коронавируса "дельта" и "омикрон" могут привести к "цунами новых случаев" заражения коронавирусом. Об этом заявил в среду на брифинге глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, из-за вариантов "дельта" и "омикрон" число случаев заражения увеличивается, а вместе с этим увеличивается число случаев госпитализации и смертность. Особую обеспокоенность, подчеркнул глава ВОЗ, вызывает тот факт, что вариант "омикрон" является более заразным. "Это может привести к цунами случаев, что может значительно усилить давление на системы здравоохранения по всему миру", - подчеркнул Тедрос Аданом Гебрейесус.

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