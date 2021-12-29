В Петербурге наградили сантехника, который предупредил людей о прорыве трубы с кипятком

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Сантехник жилкомсервиса Выборгского района Петербурга, который пострадал при прорыве трубы с горячей водой на улице Есенина в начале декабря, награжден в среду почетной грамотой за мужество. Мужчина получил ожоги, шагнув в разлив кипятка, чтобы предупредить пассажиров троллейбуса об опасности, сообщили журналистам в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Анатолия Повелия.

Прорыв трубы на улице Есенина произошел 8 декабря, температура воды превышала 90 градусов по Цельсию. Сантехник был в числе специалистов, ограждающих место разлива, он заметил подъезжающий к остановке рядом с разливом троллейбус и попытался предупредить пассажиров об опасности, получив ожоги 2 степени обеих ног.

"Вице-губернатор Санкт-Петербурга Анатолий Повелий и председатель жилищного комитета Олег Зотов вручили Николаю Филю Почетную грамоту за мужество и самоотверженность, проявленные при ликвидации последствий аварии на тепловой сети", - говорится в сообщении.

Как отметил вице-губернатор, Филь совершил "настоящий гражданский поступок", который позволил предотвратить более серьезные последствия аварии на трубопроводе.

Ранее ТАСС сообщал, что из-за прорыва проезжая часть улицы Есенина оказалась затопленной горячей водой. Сантехник был госпитализирован после получения ожогов.