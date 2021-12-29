Путин заявил, что в новогодние праздники сферы ЖКХ и транспорта должны работать без сбоев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин потребовал, чтобы система ЖКХ зимой работала четко, поставки энергоресурсов велись ритмично "и по приемлемым ценам".

"Наша важнейшая задача, чтобы везде, в каждом городе и поселке страны квартиры и дома граждан, промышленные и социальные объекты были надежно обеспечены теплом и электричеством, чтобы система ЖКХ, особенно зимой, в период низких температур, работала отлаженно и четко, а поставки энергоресурсов велись ритмично, предсказуемо и по приемлемым ценам", - сказал Путин на совещании о прохождении осенне-зимнего отопительного сезона.

Президент обратил внимание на то, что во многих странах мира это далеко не так. "Основная ответственность за положение дел в сфере ЖКХ в России возложена на субъекты РФ и муниципалитеты. Понятно почему - хозяйство огромное и на местах лучше видно, в каком состоянии находятся тепло- и энергосети, генерирующие объекты, котельные и так далее, какие участки и когда нужно ввести в строй, а что нужно своевременно отремонтировать", - отметил он. При этом Путин подчеркнул, что и по линии профильных министерств и ведомств необходимо постоянно отслеживать реальную ситуацию в регионах и на территориях. "Людям какая разница, кто за что отвечает! Важно, чтобы все функционировало должным образом, особенно в тех населенных пунктах, где климатические условия наиболее суровы. И в этих обстоятельствах любая авария или нештатные обстоятельства могут иметь самые серьезные последствия", - заявил глава государства.

По словам Путина, крайне важно в сжатые сроки максимально оперативно реагировать и помогать коллегам в регионах справиться с той или иной возникающей проблемой. Президент попросил участников совещания доложить о тех инструментах и механизмах, которые предлагается задействовать в экстренных ситуациях, а также о той системной работе, которая ведется для повышения надежности энергоснабжения.

Он также напомнил, что одно из ключевых направлений использования инфраструктурных кредитов, которые на льготных условиях предоставляются регионам, как раз связано с обновлением системы ЖКХ.

Исторический рекорд по потреблению энергии был достигнут в России в декабре 2021 года, заявил Путин. Он предложил обсудить, как энергетический комплекс страны проходит период пиковых нагрузок.

"В текущем году он проходит на фоне восстановления экономики, растет энергопотребление в целом. В декабре был достигнут исторический рекорд по этому показателю", - сказал Путин.

Важно, чтобы в новогодние праздники надежно и без сбоев работали ЖКХ и транспорт, заявил Путин. В ряде регионов РФ есть трудности в системе ЖКХ, нужно привлечь дополнительные силы и средства для решения проблем.

"В целом энергетический комплекс России работает устойчиво. При этом, надо прямо сказать, далеко не во всех регионах сети и оборудование находятся в должном состоянии. Перед началом отопительного сезона мы говорили много раз, меня уверяли, что все в полном порядке везде. Но без сбоев, как обычно, не обходится, и в ряде субъектов Федерации отмечаются трудности в системе ЖКХ, требуется привлечение дополнительных сил и средств", - отметил Путин.

Путин потребовал, чтобы система ЖКХ зимой работала четко, поставки энергоресурсов велись ритмично "и по приемлемым ценам".