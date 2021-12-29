Синод РПЦ освободил от всех должностей епископа Феофилакта после резонансного видео

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Священный синод Русской православной церкви освободил от должности наместника Андреевского мужского монастыря и снял с других постов в Московской патриархии епископа Мытищинского Феофилакта (Моисеева), попытавшегося ударить служившего с ним священника. Постановление Синода, принятое в среду на его заседании, публикует сайт РПЦ.

"Постановили <...> епископа Мытищинского Феофилакта, викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, почислить на покой по состоянию здоровья, определив ему местом пребывания Свято-Троицкую Сергиеву лавру, освободив его от должности наместника Андреевского ставропигиального мужского монастыря и прочих послушаний в Московской патриархии", - говорится в опубликованных журналах Синода.

Ранее на видеосервисе YouTube и в телеграм-каналах появилось видео, на котором видно, как во время литургии в храме епископ пытается ударить служившего с ним священника по голове. В описании к съемке говорилось, что это произошло в Андреевском ставропигиальном (подчиняющемся непосредственно патриарху) монастыре. После происшедшего патриарх Кирилл временно отстранил 72-летнего епископа от исполнения обязанностей наместника Андреевского монастыря, помощника первого викария патриарха по городу Москве и управляющего Юго-Западным викариатством столицы.