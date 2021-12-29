Юрия Хованского освободили из-под стражи до 8 января

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Куйбышевский суд Санкт-Петербурга смягчил меру пресечения видеоблогеру Юрию Хованскому, который обвиняется в оправдании терроризма. До 8 января включительно вместо ареста ему назначен запрет определенных действий по ходатайству следствия, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить, изменить обвиняемому Хованскому Юрию Михайловичу меру пресечения в виде заключения под стражу на запрет определенных действий", - сказала судья.

При этом срок следствия по делу продлен по 9 февраля включительно, сообщила судья, оглашая постановление.