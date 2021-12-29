В Турции в результате несчастных случаев и ДТП в 2021 году погибли 18 россиян

АНКАРА, 29 декабря. /ТАСС/. Несчастные случаи и дорожно-транспортные происшествия унесли в 2021 году в Турции жизни 18 граждан России. Об этом сообщил в среду посол РФ в Турции Алексей Ерхов в интервью российским СМИ.

"В текущем году "в результате утопления" (это сухой язык протоколов) погибли девять человек, включая детей. Пострадали еще несколько малолетних российских туристов. В июле в одном из отелей произошел выброс хлорного газа в детском бассейне, нескольких малолетних граждан России пришлось госпитализировать, - подчеркнул дипломат. - Проблема ДТП тоже очень важная, и она нас очень заботит, потому что в результате погибают и получают ранения российские граждане. За прошлый год произошли десятки крупных и мелких ДТП с участием групп российских туристов".

В частности, сообщил Ерхов, "в апреле в районе Коньи перевернулся автобус с туристической группой из России, пострадали 20 человек, одна россиянка погибла". "2 августа в аварии в Манавгате погибли трое и пострадали 19 человек. В июле, в октябре в результате перевозок, не отвечающих критериям безопасности, пострадали свыше 30 российских граждан", - перечислил он. "Отмечаем продолжение многочисленных случаев наезда на российских граждан на пешеходных переходах - в этом году пятеро скончались в результате именно таких ДТП - ведь наши люди привыкли, что их на "зебре" пропускают, поэтому достаточно смело себя ведут, иногда даже не вынимают из ушей наушники", - сказал добавил посол.

Кроме того, Алексей Ерхов заявил, что в 2021 году "всплыла чуть-чуть подзабытая, но никуда не девшаяся тема ротавирусной и энтеровирусной инфекций". "Огромное количество жалоб - примерно полторы тысячи - от родителей с грудничками и детьми до четырех лет. Причем это необязательно пресловутый "вирус Коксаки". Видов таких инфекций, как говорят врачи, больше десяти. И далеко не всегда меры по купированию заболевания (симптомы - рвота, понос, обезвоживание и так далее) принимались адекватные и быстрые", - отметил он.

Дипломат также констатировал, что по поводу инцидентов с туристами турецкие власти либо не всегда оповещают российских дипломатов, либо делают это с опозданием. "Допустим, происходит ДТП. Чего не видит пресса и публика? Она не видит того, что турецкие власти нас - я имею в виду российские консульские учреждения - не оповещают о произошедшем, или оповещают, но с серьезным опозданием. А российское общественное мнение в лице СМИ и их журналистов начинает сразу интересоваться этим случаем, информация попадает на экраны, в эфир, на ленты. А мы далеко не всегда знаем о произошедшем. Поэтому за сигналы спасибо, мы сразу начинаем "раскручивать" тот или иной инцидент, и работу ведем, хотя энергии она требует очень и очень много", - подчеркнул Ерхов.

Действия турецких властей

По словам Ерхова, "турецкие власти, будучи заинтересованными в развитии двустороннего сотрудничества в сфере туризма, стараются учитывать все наши пожелания и критические замечания". "Но, как вы понимаете, мы говорим о "начальстве", оно все это прекрасно понимает, пытается идти нам навстречу, выстраивать системную работу, чтобы убирать все эти негативные моменты из повестки дня. Но чем ниже, тем сложнее. Чем ниже, тем больше порой разгильдяйства и безответственности. Вот вам тот же пример с оповещением российских загранучреждений о случившемся ДТП", - рассказал дипломат.

"Мы поставили этот вопрос ребром перед турецкими властями, включая представителей министерства внутренних дел, дорожной полиции, губернаторства. Также я обсудил этот вопрос с упомянутым вами министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем, который не жалеет усилий для развития туризма, в т. ч. из России. Он не поленился, поехал на юг, провел с губернатором специальное совещание по безопасности российских туристов, в том числе на дорогах. Всем все разъяснили, были приняты правильные решения, - отметил российский посол. - Потом он уехал, к губернатору пошли наши консульские сотрудники, а также сотрудники консульств тех стран, которые представлены в южных провинциях. Прекрасно поговорили, обо всем договорились, но система как не работала, так не работает. Либо не оповещают, либо оповещают поздно. "Вязнет" где-то внизу, на исполнительском уровне".

Судебные процессы

По словам Ерхова, некоторые судебные процессы по трагическим инцидентам с россиянами в Турции практически никак не продвигаются.

"Вынужден признать, что некоторые эти судебные процессы практически не продвигаются никак. Они затягиваются, буквально годами рассматриваются дела по факту гибели или нанесения увечья российским туристам в результате ДТП, безответственности и халатности местных граждан или персонала отелей. Понятно, что мы пытаемся разъяснить нашим турецким партнерам, что все это негативным образом сказывается на общем имидже Турции как страны-реципиента туристического потока, ее правовых и судебных институтов. Подрывает веру в торжество справедливости. Но и в этой сфере продвигаемся с большим трудом", - констатировал дипломат.

"С сентября 2019 года в суде Бодрума продолжается судебный процесс по факту гибели несовершеннолетней россиянки Алисы Адамовой в бассейне местного отеля в результате очевидной халатности сотрудников. Более двух лет в Аланье ведется следствие в связи с инцидентом в аквапарке, в результате которого погибла наша гражданка Ольга Десятова. Завершен многолетний судебный процесс по делу Софьи Ланшаковой - было подозрение, которое потом не подтвердилось, что у нее изымали органы; судебная коллегия признала медперсонал невиновным в предоставлении услуг, не отвечающим критериям безопасности. Поскольку этот приговор вступил в законную силу, я критиковать не буду", - добавил он.

Ерхов рекомендовал россиянам "зряче" относиться к тому факту, что в Турции своя правовая система, своя судебная система, и она работает так, как она работает. "Я бы нашим туристам настоятельно рекомендовал, выезжая в Турцию, ознакомиться со спецификой правовой системы этой страны, с ее законодательством, обычаями, традициями. Сведения такие есть в любых базах данных. И вести себя желательно "с оглядкой" и осторожностью, не нарушая норм и принципов местного законодательства", - подчеркнул российский посол.

Он также напомнил о случае с группой туристов из РФ, которых пытались осудить за поджог лесного массива на юге республики. "Например, недавно закончилась история, когда группа российских граждан совершала пешеходный поход по "Ликийской тропе", и их обвинили в поджоге леса. В этом году в Турции пожаров было много, леса сгорело немало, и вот их обвинили по этой очень серьезной статье, по которой предполагается очень серьезное наказание. Благодаря квалифицированной работе подобранного нашими коллегами адвоката им удалось изменить меру пресечения. Но ситуация была очень серьезная. Иногда такие вещи возникают, к сожалению, на пустом месте. В общем, надо быть осторожнее", - заявил он.