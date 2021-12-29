Посол РФ в Турции призвал россиян приобретать медстраховку для путешествий

АНКАРА, 29 декабря. /ТАСС/. Посол России в Турции Алексей Ерхов призвал в среду российских туристов приобретать медицинскую страховку для путешествия в республику, чтобы получить медпомощь в случае возникновения такой необходимости.

"Если уж вы едете в Турцию в такое непростое время, как коронавирусная пандемия, пожалуйста, приобретите страховку, чтобы вас нормально вылечили. Потому что очень много было случаев, когда люди говорят: "А мы здоровые, болеть не будем, нам это не нужно..." Господа, но вы же покупаете достаточно дорогие авиационные билеты, ну потратьтесь вы еще немного, но зато тогда вам будет в полном соответствии с обязанностями страховой компании оказана квалифицированная медицинская помощь в квалифицированном медицинском учреждении", - отметил дипломат в интервью российским СМИ.

"А когда люди попадают в больницу, не имея страховки, сами понимаете, это будет стоить дорого, и все эти расходы лягут или на самого "фигуранта", или на членов его семьи, что тоже неприятно. Страховка недорогая, зависит от фирмы, пакета, суммы покрытия, но в принципе эта сумма намного меньше, чем стоимость авиабилета или номера в отеле. Поэтому страховаться надо", - добавил Ерхов.

Ситуация с ковидом

Приблизительно 1,5 тыс. российских туристов заболели ковидом на турецких курортах за последние два туристических сезона, не менее 40 из них умерли, отметил Ерхов.

"Система "безопасного туризма", которой турецкие власти уделяли очень большое внимание, принесла определенные плоды. Хотя, конечно, полностью избежать заболеваний наших туристов коронавирусом не удалось. У нас за два сезона (а фактически за два "полусезона" - в 2020 и в 2021 годах) ковидом в Турции по официальной статистике заболело порядка полутора тысяч наших туристов, - подчеркнул российский посол. - Из них 40 человек, к сожалению, скончались: 11 человек - в прошлом году, остальные - в этом году. Много это или мало - не берусь судить, каждая человеческая жизнь уникальна, жаль, что так получилось. Но цифры такие как есть".

Ерхов напомнил, что в республике действует так называемая система безопасного туриста, предполагающая "изоляцию тех туристов, у которых был выявлен позитивный тест на коронавирусную инфекцию".

"Их изолировали в зависимости от тяжести заболевания - либо в гостиницах, либо в госпиталях по месту проживания. На пике, когда был большой турпоток, было большое количество изолированных - десятки человек ежедневно, это тоже легло нагрузкой и на систему здравоохранения соответствующих провинций, и на страховые компании, и требовались поддержка и внимание со стороны нашей консульской службы, которые мы старались активно оказывать", - добавил дипломат.

Вместе с тем, рассказал посол, в этой системе "были и шероховатости, порой довольно серьезные". "Система относительно новая, ее предстоит еще отрабатывать и дорабатывать. Среди таких шероховатостей были эксцессы, связанные с изоляцией - например, в части своевременного оповещения туристов, их уведомления и т. д. Некоторые отели в погоне, видимо, за уменьшением собственных расходов пытались заставлять заболевших туристов оплачивать дополнительные дни их пребывания, хотя могли бы этого и не делать. Очень большая проблема - с оповещением. Наши люди не всегда понимают, кто и что с ними делает, поэтому все эти шероховатости и недочеты нужно будет учесть на будущее. И все же эти перипетии не смогли испортить отдых огромному количеству наших сограждан".