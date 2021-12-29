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Пандемия COVID-19

Депутат Лантратова попросила Кравцова продлить школьные каникулы до 16 января

Она предложила для выполнения норм учебного плана рассмотреть возможность "компенсации пропущенных занятий в дальнейшие периоды на усмотрение Министерства просвещения"
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к министру просвещения РФ Сергею Кравцову с просьбой рассмотреть возможность продления школьных каникул до 16 января для недопущения ухудшения эпидемиологической обстановки.

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Как отметила парламентарий, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с инфекцией сообщила о возможном ухудшении эпидемиологической обстановки после новогодних праздников в связи с увеличением контактов между людьми с период празднования Нового года и распространением нового штамма "омикрон".

"С целью недопущения ухудшения эпидемиологической обстановки и нарушения образовательного процесса прошу вас рассмотреть возможность продления каникул для школьников на неделю - до 16 января 2022 года включительно", - говорится в тексте обращения, с которым ознакомился ТАСС в среду.

При это парламентарий предлагает для выполнения норм учебного плана рассмотреть возможность "компенсации пропущенных занятий в дальнейшие периоды на усмотрение Министерства просвещения Российской Федерации".

Теги
Кравцов, Сергей СергеевичРоссияЛантратова, Яна ВалерьевнаПандемия COVID-19
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