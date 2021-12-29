Депутат Лантратова попросила Кравцова продлить школьные каникулы до 16 января

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к министру просвещения РФ Сергею Кравцову с просьбой рассмотреть возможность продления школьных каникул до 16 января для недопущения ухудшения эпидемиологической обстановки.

Как отметила парламентарий, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с инфекцией сообщила о возможном ухудшении эпидемиологической обстановки после новогодних праздников в связи с увеличением контактов между людьми с период празднования Нового года и распространением нового штамма "омикрон".

"С целью недопущения ухудшения эпидемиологической обстановки и нарушения образовательного процесса прошу вас рассмотреть возможность продления каникул для школьников на неделю - до 16 января 2022 года включительно", - говорится в тексте обращения, с которым ознакомился ТАСС в среду.

При это парламентарий предлагает для выполнения норм учебного плана рассмотреть возможность "компенсации пропущенных занятий в дальнейшие периоды на усмотрение Министерства просвещения Российской Федерации".