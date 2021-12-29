Киев отменил обязательную самоизоляцию при въезде из неподконтрольного Донбасса

КИЕВ, 29 декабря. /ТАСС/. Правительство Украины отменило обязательную самоизоляцию при въезде через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) в Донбассе. Об этом сообщил в среду министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Отменили требование о самоизоляции для украинцев, которые въезжают на Украину через КПВВ с временно оккупированных территорий", - написал министр в "Фейсбуке".

По его словам, из-за обязательной установки приложения "Дома" пересечение КПВВ в Донбассе вызвало много проблем.

Отмену приложения "Дома" инициировала министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук. По ее словам, несмотря на ковид-ограничения, приложение вызвало большие трудности у людей при пересечении КПВВ. Как отмечала министр, люди должны скачать приложение "Действуй дома", для чего им нужен смартфон. Однако, считает Верещук, люди не имеют столько денег, чтобы позволить себе его купить.