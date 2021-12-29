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Пандемия COVID-19

В США зафиксировали рекордные более 512,5 тыс. случаев заражения коронавирусом

С начала пандемии коронавирусом в США заразились свыше 53,1 млн человек, количество летальных исходов превышает 821 тыс.
© AP Photo/Jae C. Hong

ВАШИНГТОН, 29 декабря. /ТАСС/. Более 512,5 тыс. случаев заражения новым коронавирусом выявлено в США во вторник, 28 декабря. Как следует из данных Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, это рекордный суточный прирост с начала пандемии.

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Согласно приведенной статистике, в целом с начала пандемии коронавирусом в США заразились свыше 53,1 млн человек, количество летальных исходов превышает 821 тыс. Страна продолжает занимать первое место в мире по этим двум показателям.

Как в свою очередь отмечает телекомпания CNN, за последние семь дней среднее число новых случаев заражения в сутки составило 265 427.

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СШАПандемия COVID-19
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