Победителя "Лидеров России" назначили директором Федеральной кадастровой палаты Росреестра

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Победитель третьего сезона конкурса управленцев "Лидеры России" Владислав Жданов назначен на должность директора Федеральной кадастровой палаты Росреестра. Об этом в среду сообщила пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей".

"На должность директора подведомственного учреждения Росреестра Владислав Жданов назначен руководителем Росреестра Олегом Скуфинским по согласованию с курирующим заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным", - сказано в сообщении.

Федеральная кадастровая палата обеспечивает реализацию полномочий Росреестра в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, кадастрового учета объектов недвижимости и кадастровой оценки в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Жданов принимал участие в третьем сезоне конкурса "Лидеры России" и стал победителем. Он окончил специальную программу Высшей школы государственного управления РАНХиГС, занимался преподавательской деятельностью в НИУ-ВШЭ, РГГУ, МГУ, занимал должность вице-президента АК "Алроса", работал советником генерального директора ОАО "РЖД".

В пресс-службе отметили, что за прошедшие сезоны назначение на высокие должности получили более 310 участников конкурса "Лидеры России". Шестеро победителей конкурса заняли позиции заместителей федеральных министров, двое участников первого сезона стали главами регионов, еще четыре победителя были избраны депутатами Государственной думы, четверо участников стали мэрами городов, а победитель конкурса Мария Львова-Белова была назначена уполномоченным по правам ребенка в России. Помимо этого, конкурсанты заняли должности главврачей больниц, ректоров и проректоров вузов, заместителей губернаторов, региональных министров и глав департаментов, топ-менеджеров крупных компаний.