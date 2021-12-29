Медики Белоруссии готовятся к росту заболеваемости COVID-19 после выявления омикрон-штамма

МИНСК, 29 декабря. /ТАСС/. Белорусские медучреждения готовятся к возможному росту заболеваемости ковидом в связи с выявленными в республике случаями заражения омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщил, журналистам в среду заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко.

"Учреждения здравоохранения проводят подготовительные работы на случай эпидемического неблагополучия по заболеваемости коронавирусной инфекцией в связи с выявлением нового штамма "омикрон", - сказал Тарасенко, слова которого приводит агентство БелТА. Специалист сообщил, что четыре минчанина, инфицированные омикрон-штаммом, находятся дома на самоизоляции. "Показаний для госпитализации пока нет, за ними установлено медицинское наблюдение", - сказал Тарасенко.

В Минздраве страны сообщили, что белорусы, у которых выявлен омикрон-штамм коронавируса, не были вакцинированы и все они трудоспособного возраста. "Как установили специалисты, один из заболевших в ориентировочные сроки заражения находился в Египте, одна из заболевших в ноябре 2020 года уже перенесла коронавирусную инфекцию, что говорит о повторном случае заболевания", - отметили в ведомстве.

В среду Минздрав сообщил, что новый штамм выявлен у четырех минчан - это первые подтвержденные случаи заражения новым вариантом в Белоруссии, у всех пациентов отмечается легкое течение инфекции. В Белоруссии с начала пандемии в общей сложности были зарегистрированы 696 220 человек с положительным тестом на COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5 543 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

Тарасенко 26 декабря заявил, что белорусская система здравоохранения успешно справляется с пандемией коронавирусной инфекции. Белорусские врачи меняют протоколы лечения и меры профилактики. При этом работают в контакте с партнерами по ЕАЭС, в первую очередь с РФ.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Мировым эпицентром распространения омикрон-штамма стал юг Африки. К настоящему моменту новый вариант коронавируса выявлен более чем в 110 странах мира, включая Россию.