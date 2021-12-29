СМИ: в Италии освободили россиянина, подозреваемого в убийстве

РИМ, 29 декабря. /ТАСС/. Суд присяжных Рима постановил освободить подозреваемого в убийстве итальянца в Испании россиянина - уроженца Чечни Расула Бисултанова. Об этом в среду сообщило агентство ANSA.

Бисултанов подозревается в убийстве итальянца Никколо Чатти в августе 2017 года в курортном испанском городе Льорет-де-Мар. Предположительно, Бисултанов нанес Чатти смертельный удар во время потасовки.

По данным агентства, россиянин был освобожден из-за "процедурного изъяна" в процессе его заключения под стражу. Судьи посчитали, что обвиняемый не находился на территории Италии, когда в его отношении было вынесено постановление о предварительном заключении. Он должен был предстать перед судом в итальянской столице 18 января. Как отмечают итальянские СМИ, Бисултанов уже покинул римскую тюрьму Ребиббия.

Ранее он был задержан в Германии по европейскому ордеру на арест, а в октябре этого года экстрадирован в Италию. Газета Corriere della Sera сообщала, что Бисултанов после происшествия в 2017 году провел четыре года в тюрьме в Испании в ожидании суда, который должен был состояться 26 ноября. В июне он был освобожден с обязательством отмечаться раз в неделю у испанских правоохранительных органов. 3 августа он был задержан в Келе (Германия), но получил разрешение вернуться во Францию, где его семья проживает в статусе политических беженцев, для продления срока действия некоторых документов. Немецкие правоохранительные органы произвели задержание после обычной проверки документов.