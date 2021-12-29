Ночные клубы Тюменской области cмогут принимать посетителей после 23:00

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Ночные клубы в Тюменской области cмогут с 30 декабря принимать посетителей с сертификатом о вакцинации с 23:00 до 06:00. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.

"Ограничение времени деятельности танцплощадок, дискотек, ночных клубов и предприятий общественного питания с 23 часов до 06 часов отменяется для заведений, принимающих посетителей по предъявлению QR-кодов, подтверждающих наличие вакцинации или ревакцинации против COVID-19 в течение последних 12 месяцев либо перенесенное заболевание COVID-19 в течение последних 6 месяцев, а также документа, удостоверяющего личность", - говорится в сообщении.

В правительстве уточнили, что основанием для допуска посетителей в ночное время могут также служить медицинские документы, подтверждающего наличие противопоказаний к вакцинации, а также отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, полученный не позднее чем за 48 часов.

Ранее сообщалось, что с 30 декабря в ночное время разрешили работать заведениям общепита Тюменской области. Кроме того, с 30 декабря отменяется требование о предоставлении сертификатов о вакцинации на входе в кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, цирк, объекты спорта, фитнес-центры, аквапарки, СПА-комплексы, сауны и термальные источники. Эта норма действует до 20 января.

За минувшие сутки в регионе зарегистрирован 281 случай заражения коронавирусом, всего с начала пандемии зафиксировано 89 569 таких случаев, выздоровели 78 969 человек.