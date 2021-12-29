СМИ: талибы превратили тюрьму в Кандагаре в центр лечения наркозависимых

ТЕГЕРАН, 29 декабря. /ТАСС/. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) превратило центральную тюрьму в городе Кандагар (расположен на юге страны) в центр лечения людей от наркотической зависимости. Об этом в среду сообщил афганский телеканал Ariana News.

По его сведениям, в созданном центре в настоящее время находятся около 800 наркозависимых. Один из них заявил, что доволен предложенными условиями и предоставляемым питанием, тогда как вне стен учреждения ему бы пришлось столкнуться с голодом.

Как отмечает Ariana News, в Афганистане наркозависимыми являются около 3 млн человек. Основными причинами канал называет "повсеместное выращивание мака и легкий доступ" к наркотическим веществам.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.

21 ноября назначенный талибами заместитель министра здравоохранения Абдул Бари Омар сообщил корр. ТАСС, что "Талибан" рассчитывает на помощь мирового сообщества в борьбе с наркоманией. Отметив, что эта проблема в Афганистане может представлять угрозу для стран всего региона, он подчеркнул, что талибы намерены бороться с употреблением наркотиков, поскольку это противоречит исламским ценностям.

По данным ООН, в 2020 году в Афганистане площадь земель, используемых для незаконного культивирования опиумного мака, увеличилась на 37% по сравнению с предыдущим годом. В 2020 году в стране было произведено около 6,3 тыс. тонн опия (85% общемирового производства).