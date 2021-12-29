В Петербурге выздоровела первая пациентка, заразившаяся штаммом "омикрон"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Первая в Петербурге пациентка, у которой был выявлен штамм коронавируса "омикрон", выздоровела, болезнь протекала в среднетяжелой форме, подтвердили ТАСС в в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

Девушка выписана из больницы на прошлой неделе, она находилась там с 16 декабря. "Пациентка получала противовирусную, симптоматическую терапию, дезинтоксикационную терапию. Болезнь протекала в среднетяжелой форме", - сказали в пресс-службе.

Собеседник агентства отметил, что делать выводы о течении заболевания у пациентов, у которых выявлен штамм "омикрон", будет возможно через несколько месяцев, когда врачи вылечат нескольких таких заболевших.

17 декабря сообщалось, что в городе выявили два случая заражения штаммом коронавируса "омикрон". Его выявили у прибывших из туристических поездок в ОАЭ и Доминикану. Больные были изолированы в инфекционном стационаре в индивидуальных боксах.

По последним данным, в Петербурге выявили 848 847 случаев заражения коронавирусом. По этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 793 459 человек, умерли 27 925. За последние сутки в городе выявили 1 526 случаев заражения.