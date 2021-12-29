Директор Марины Хлебниковой опроверг информацию о выписке певицы из больницы

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Лечащие врачи певицы Марины Хлебниковой, пострадавшей при пожаре в квартире, пока не объявляли о ее выписке. Об этом рассказал ТАСС директор артистки Данила Прайс.

Ранее в среду Telegram-канал Baza сообщил, что певица готовится к выписке и встретит Новый год дома.

"Ни мы, ни Марина Арнольдовна, ни ее врачи в данный момент не обладаем точной информацией по выписке, так что мы не знаем, откуда такая информация может появиться у кого-то еще", - прокомментировал директор артистки.

Пожар в квартире 56-летней певицы на Ратной улице в Москве произошел вечером 18 ноября. В экстренных службах сообщили ТАСС, что певица уснула с непотушенной сигаретой. Пострадали два человека, включая саму артистку. Ее госпитализировали в НИИ им. Н. В. Склифосовского, некоторое время она была подключена к аппарату ИВЛ.

В середине декабря Хлебникова записала аудиосообщение для поклонников, в котором рассказала, что сохраняет позитивный настрой и идет на поправку.