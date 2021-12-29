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Пандемия COVID-19

Эксперт: "омикрон" заразнее других штаммов коронавируса в пять-семь раз

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора указала, что в легкой форме при заражении "омикроном" ковидом заболевают представители молодежи и вакцинированные от инфекции

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Омикрон-штамм заразнее других вариантов коронавируса в пять-семь раз, что способствовало его быстрому распространению и подъему заболеваемости в ЮАР. Об этом в среду заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в интервью RT.

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"Этот штамм ["омикрон"] очень контагиозный, очень "летучий", если так можно сказать. По примерным оценкам, "омикрон" заразнее классических штаммов в пять-семь раз. Это позволило ему очень быстро распространиться по ЮАР и дать резкий подъем заболеваемости", - сказала она.

"Если он распространится в другой стране, там тоже будет большое количество заболевших", - отметила Пшеничная. Эксперт указала, что в легкой форме при заражении штаммом "омикрон" ковидом заболевают представители молодежи и вакцинированные от инфекции.

ВОЗ в конце ноября обозначила штамм коронавируса В. 1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Мировым эпицентром распространения омикрон-штамма стал юг Африки. К настоящему моменту новый вариант коронавируса выявлен более чем в 110 странах мира.

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