Совбез ООН призвал привлечь к ответственности виновных в убийстве 35 человек в Мьянме

ООН, 29 декабря. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН призвал привлечь к ответственности тех, кто стоит за убийством 35 человек в Мьянме. Соответствующее заявление Совбеза всемирной организации распространено в среду.

"Члены Совета Безопасности осуждают предполагаемое убийство 24 декабря в штате Карен по меньшей мере 35 человек, включая детей и двух членов [международной неправительственной организации] Save the Children, - говорится в заявлении. Как указывается, страны - члены СБ ООН призывают "привлечь к ответственности" тех, кто стоит за этим убийством.

Ранее замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс призвал власти Мьянмы немедленно расследовать гибель 35 человек. Как сообщило ранее издание Myanmar Now, обгоревшие останки по меньшей мере 35 человек, в том числе детей, были обнаружены возле деревни на востоке штата Карен. По сведениям издания, тела были найдены в восьми автомобилях.