Мигрантов в РФ будут повторно дактилоскопировать из-за новых татуировок и удаления шрамов

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Трудовые мигранты и иностранные граждане, прибывшие в Россию на срок более 90 дней, будут подлежать повторной дактилоскопии и фотографированию при нанесении татуировок или после удаления шрамов. Это следует из приказа МВД РФ, с которым ознакомился ТАСС.

"Иностранные граждане подлежат дактилоскопической регистрации и фотографированию однократно за исключением лиц, в отношении которых выявлено существенное стойкое (постоянное) изменение внешности (появление (удаление) шрамов, дефектов кожного покрова, татуировок, изменения внешности в результате оперативных вмешательств) либо истекло десять лет с даты проведения фотографирования", - говорится в документе.

Кроме того, как следует из приказа, повторно иностранцы будут сдавать отпечатки пальцев в случае изменения анатомической структуры, например, утраты конечности, кисти или пальца руки. Также дактилоскопия и фотографирование могут быть неоднократными в случае изменения фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, пола или гражданства, а также несоответствия данной информации в документе об их прохождении со сведениями, полученными при идентификации личности.

Также условием, при котором дактилоскопическая регистрация может быть неоднократной, является непредоставление документа о ее прохождении, отсутствие возможности провести распознание личности в режиме реального времени по технической причине или в том случае, если дактилоскопическая информация не поставлена на учет информационным центром территориального органа МВД России на региональном уровне по причине ее низкого качества или наличия технической неисправности, в том числе в случае повреждения файлов дактилоскопических карт.

В документе также говорится, что не будут допускаться к обязательному фотографированию мигранты в цветных линзах, очках с тонировкой, а также закрывающих часть подбородка шарфах. "Для иностранных граждан, постоянно носящих очки, обязательно фотографирование в очках без тонированных стекол. Оправа очков не должна закрывать глаза", - отмечается в приказе. Иностранцы не смогут сфотографироваться в форменной и верхней одежде, в шарфах или других предметах, закрывающих часть подбородка. Вместе с тем будут допускаться к обязательному фотографированию иностранные граждане, религиозные убеждения которых не позволяют показывать перед посторонними лица без головного убора. Важно при этом, чтобы головной убор не скрывал овал лица, оно было в фокусе от кончика подбородка до линии волос и от носа до ушей.

В России с 29 декабря трудовые мигранты и иностранцы для долгосрочного пребывания в стране должны пройти обязательную дактилоскопию и фотографирование, после чего они будут получать соответствующий документ, в том числе в виде пластиковой карты с электронным носителем информации.