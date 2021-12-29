В Ливане впервые с января за сутки выявлено свыше 3 тыс. случаев заражения коронавирусом

БЕЙРУТ, 29 декабря. /ТАСС/. Власти Ливана зафиксировали в среду максимальное с января число граждан, заразившихся коронавирусом за сутки - 3 153. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения республики Фирас Абъяд после заседания межведомственного штаба по борьбе с пандемией. Он отметил, что омикрон-штамм коронавируса быстро распространяться в стране в преддверии новогодних праздников. "Ситуация требует усиления профилактических мер, и на заседании штаба поднимался вопрос о введении локдауна, но решения по этому вопросу не было принято", - сказал Абъяд.

Ранее глава Национального комитета по вакцинации Абдель Рахман Бизри заявил, что правительство не собирается закрывать страну из-за распространения омикрон-штамма COVID-19, чтобы "не прерывать экономической жизни и привлечь в Ливан туристов".

22 декабря Высший совет обороны (ВСО) Ливана продлил до 31 марта 2022 года режим всеобщей гражданской мобилизации на борьбу с коронавирусом, срок которого истекал 31 декабря. На период рождественских и новогодних каникул власти ввели запрет на передвижение для граждан, которые до сих пор не получили хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19. Согласно распоряжению МВД республики, перемещение невакцинированных ограничено с 19:00 до 06:00.

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати в среду в обращении к согражданам призвал к проведению с начала 2022 года вакцинации среди всех возрастных категорий с целью достижения коллективного иммунитета. "После новогодних каникул я рекомендую вакцинироваться преподавателям и учащимся, а также обслуживающему персоналу в сфере туризма", - указал он.

Согласно статистике Минздрава, по две прививки от коронавируса сделали к текущему моменту 35,6% граждан Ливана, по одной - 43,4%. Бустерную дозу получили 14,8%.