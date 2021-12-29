В Дубае задержана крупнейшая в истории ОАЭ партия каптагона

КАИР, 29 декабря. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов эмирата Дубай пресекли попытку ввоза крупнейшей в истории ОАЭ партии каптагона. Об этом в среду сообщило интернет-издание Al-Khaleej Online со ссылкой на дубайскую таможню.

По данным издания, при таможенном досмотре был задержан и направлен на анализ подозрительный груз, который оказался партией измельченного каптагона. Вес груза составляет около 1,5 тонны, его стоимость оценивается в $381 миллион.

Каптагон - это синтетический психостимулятор, являющийся производным амфетамина и вызывающий наркозависимость.