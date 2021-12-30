Дипломаты и общественники РФ и США почтили память погибших в ходе авиакатастрофы под Сочи

НЬЮ-ЙОРК, 30 декабря. /ТАСС/. Отношения между народами России и США неразрывны, подтверждением тому служит общая память о погибших в авиакатастрофе 25 декабря 2016 года под Сочи. Об этом заявил в среду заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Чумаков, выступая на церемонии в американском городе Байонн (штат Нью-Джерси), где располагается посвященный жертвам терактов 11 сентября 2001 года памятник "Слеза скорби" работы Зураба Церетели.

"Сегодня мы собрались, чтобы вспомнить жертв авиакатастрофы ТУ-154, произошедшей 25 декабря 2016 года под Сочи. В это день мир потерял выдающихся артистов: почти полный состав Академического ансамбля песни и пляски имени А. В. Александрова, известного благотворительного деятеля Елизавету Глинку, представителей российских СМИ - почти сотню пассажиров и экипаж того рейса, направлявшихся в Сирию для организации благотворительного мероприятия, - сказал заместитель постпреда РФ. - Это трагическое событие нашло отклик по всем миру. Об этом говорит и наша символическая церемония, организованная на американской земле. Это означает, что человеческие отношения и дружеские взаимосвязи между народами, простыми гражданами России и Америки неразрывны".

Дипломат напомнил, что в сентябре этого года на месте мемориала сотрудники диппредставительств России и представители общественности двух стран вместе вспоминали теракты в США 2001 года. "В условиях непростой международной обстановки именно гуманитарные связи призваны объединить нас, - обратил внимание Чумаков. - Россия всегда выступала за увеличение контактов по этой линии. Даже в наши дни, когда пандемия остается серьезной проблемой, культурные контакты не прекращаются. В каком-то смысле они даже усиливаются, ведь коронавирус научил нас и новым форматам".

Представитель российской миссии поблагодарил организацию "Института Шиллера" и пожарного департамента г. Байонн, которые на протяжение многих лет являются организаторами таких памятных встреч. "Ваш вклад в дружбу и взаимопонимание между народами России и Соединенных Штатов сложно переоценить, - констатировал Дмитрий Чумаков. - Трагическое событие, о котором мы говорим сегодня, объединило нас. Однако мы уверены, что наступит момент, когда мы будем чувствовать единство и без каких-либо сопутствующих трагедий".

"Слеза скорби"

Мемориал "Слеза скорби" работы Зураба Церетели был преподнесен отечественным скульптором в дар американскому народу. В церемонии его закладки в 2005 году принял участие президент России Владимир Путин. Монумент представляет собой 30-метровую бронзовую башню, расколотую рваной раной, в середине которой застыла никелированная слеза. На черном мраморе мемориала высечены имена погибших в терактах.

Монумент был открыт на берегу реки Гудзон 11 сентября 2006 года, в пятую годовщину трагедии 11 сентября 2001 года, когда 19 террористов из группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) захватили четыре пассажирских лайнера и направили два из них в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще один - на здание Пентагона. Четвертый самолет также направлялся в сторону Вашингтона. Он разбился недалеко от города Шенксвилл в штате Пенсильвания. В результате терактов погибли 2 977 человек.