В РФ 15 января начнется набор добровольцев для исследования назальной вакцины от ковида

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Набор добровольцев для исследования назальной вакцины против новой коронавирусной инфекции в России начнется 15 января. Планируется набрать несколько групп людей - как вакцинированных, так и нет, сообщил ТАСС директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Набор добровольцев для исследования назальной вакцины от коронавируса начнется 15 января. После того как первые люди будут набраны, сразу же начнутся исследования, будет несколько групп испытуемых. Группы будут разные. И привитые, и нет. Самая большая сложность будет набрать тех, кто не привит и не переболел", - рассказал он.

Кроме того, в рамках этих исследований также будет испытываться разработанная центром тест-система по определению уровня антител после применения непосредственно назальной вакцины. "В процессе создания назальной формы основная сложность [заключается в том, чтобы] не саму вакцину создать, а разработать тест-систему и те маркеры, которые точно нам будут говорить о том, что уровень антител, клеток наши тест-системы точно выявляют и гарантируют, что этот уровень будет защитным", - сообщил Гинцбург.

"Да, мы ее [тест-систему] разработали, теперь будем испытывать, насколько она нам поможет в этих исследованиях. Тест-системы нам понадобятся немного попозже, когда они [добровольцы] будут уже провакцинированы [назальной вакциной], недели на две-три позже. Тогда будем смотреть, насколько на конкретных людях наши тест-системы хорошо работают", - заключил он.

В октябре 2021 года Минздрав России выдал Центру им. Н. Ф. Гамалеи разрешение на проведение второй фазы клинических исследований вакцины от коронавируса в виде назального спрея. Как отмечал ранее Гинцбург, эта вакцина не отменит необходимость обычной прививки, а станет дополнением к ней, обеспечивающим еще один барьер на пути инфекции. По словам ученого, назальная форма создает местный иммунитет в носоглотке и дополнительный барьер для вируса, который пытается проникнуть в наш организм.