МВД подготовило требования к параметрам допустимого в России оружия самообороны

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. МВД подготовило обязательные к соблюдению специальные технические параметры для оружия самообороны, производимого в России и ввозимого на ее территорию. Соответствующие нормы содержатся в подготовленном проекте приказа ведомства, с которым ознакомился ТАСС.

Как следует из документа, речь идет о травматических и газовых пистолетах и револьверах, механических распылителях и аэрозольных устройствах, а также электрошокерах. "Огнестрельное оружие ограниченного поражения [травматическое оружие - прим. ТАСС] не должно быть изготовлено из огнестрельного оружия посредством его переделки или использования основных частей, а также иметь конструкцию, позволяющую в результате внесения обратимых изменений использовать его ствол, затвор, барабан, рамку, ствольную либо затворную коробку для замены соответствующих частей огнестрельного оружия в целях его ремонта, переделки и восстановления поражающих свойств", - говорится в проекте.

Также травматическое оружие не должно иметь конструкцию, которая позволила бы отсоединить ствол от корпусной детали или затвора, фиксация должна быть осуществлена стальными штифтами, не позволяющими без необратимых изменений их извлечь. Никакие обратимые изменения не должны позволить стрелять из травматического оружия патронами к огнестрельному оружию и патронами с металлическим сердечником. На стреляных гильзах должны быть признаки, позволяющие идентифицировать данный тип оружия.

Аналогичные требования установлены к газовому оружию.

"Механические распылители, аэрозольные и другие устройства не должны иметь форму, имитирующую боевое ручное стрелковое огнестрельное оружие. Они должны иметь яркую цветовую окраску отдельных деталей и механизмов", - отмечается в проекте приказа.

Электрошокеры, согласно подготовленным нормам, помимо таких же требований как к распылителям и аэрозольным устройствам, должны иметь маркировочные обозначения индивидуального номера, для нанесения которого должны использоваться только металлические детали изделия.