В Якутске создали оперативный штаб по отлову безнадзорных животных

ЯКУТСК, 30 декабря. /ТАСС/. Власти Якутска сформировали оперативный штаб по отлову безнадзорных животных на территории города. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Якутска в своем Instagram-аккаунте.

"В окружной администрации города Якутска сформирован оперативный штаб по отлову безнадзорных животных на территории всего города. Количество бригад по отлову будет кратно увеличено, ведется формирование списков из имеющих опыт отлова специалистов, обеспечение автотранспортом и необходимыми спецсредствами", - говорится в сообщении.

После инструктажа в четверг бригады выходят на маршруты. В округах организовано патрулирование, привлечена вся автотехника окружной администрации. Для оперативной деятельности на базе ЕДДС формируется круглосуточный ситуационный центр.

29 декабря примерно в 13:00 (07:00 мск) на территории ипподрома в Якутске стая собак напала на 53-летнюю женщину, она умерла. По факту гибели человека возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека"). В среду власти Якутска ввели режим ЧС в Автодорожном округе города, где стая собак напала на женщину, и режим повышенной готовности по городу.