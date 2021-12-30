Великобритания выделит $140 млн на борьбу с омикрон-штаммом в уязвимых странах

ЛОНДОН, 30 декабря. /ТАСС/. Великобритания направит £105 млн ($140 млн) в виде помощи наиболее нуждающимся странам, прежде всего с Африканского континента, для борьбы с новым омикрон-штаммом коронавируса. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении МИД Соединенного Королевства.

Как отмечается в коммюнике, основной упор будет сделан на увеличении объемов проведения анализов на наличие коронавирусной инфекции, а также на поставке кислорода для аппаратов искусственной вентиляции легких в те страны, где с этим есть проблемы. В Форин-оффисе отмечают, что Великобритания уже выполнила взятое на себя обязательство передать до конца года 30 млн доз вакцин от коронавируса нового типа странам с низким уровнем доходов. Из этого объема 24,6 млн доз были распространены через международную инициативу COVAX, а 5,5 млн - напрямую направлены в нуждающиеся страны, в том числе в Кению, Индонезию и на Ямайку.

В 2022 году правительство королевства намерено направить COVAX еще 20 млн доз вакцин AstraZeneca, а также 20 млн доз препарата компании Janssen, которая является подразделением фирмы Johnson & Johnson.

Всего же по итогам саммита Группы семи в английском Корнуолле в июне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал выделить для наиболее бедных стран 100 млн вакцин.

"Великобритания оказывает жизненно важную помощь в борьбе с распространением новых вариантов [коронавируса] в мире. Это имеет ключевое значение для того, чтобы добиться свободы и прекратить пандемию разом для всех", - заявила министр иностранных дел королевства Элизабет Трасс. "Я горжусь, что мы также доставили 30 млн вакцин на благо нашим друзьям по всему миру. Великобритания помогает другим странам, которые наиболее в этом нуждаются. Никто не находится в безопасности, пока все не находятся в безопасности", - добавила она.