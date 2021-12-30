МВД России утвердило порядок предоставления мигрантами медицинского освидетельствования

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. МВД утвердило порядок предоставления трудовыми мигрантами и иностранцами, прибывшими в Россию на срок более 90 дней, в территориальные органы справок о пройденном медицинском освидетельствовании, следует из ведомственного приказа, с которым ознакомился ТАСС.

"Утвердить порядок предоставления иностранными гражданами и лицами без гражданства, прибывшими в РФ в целях, не связанных с осуществлением трудовой деятельности, на срок, превышающий 90 календарных дней, либо в целях осуществления трудовой деятельности, в территориальный орган МВД РФ либо в уполномоченное МВД РФ и находящееся в его ведении федеральное государственное унитарное предприятие или уполномоченную городом федерального значения Москвой организацию медицинских документов, подтверждающих прохождение медицинского освидетельствования", - говорится в документе.

Согласно приказу, иностранные граждане предоставляют справки о медицинском освидетельствовании по месту пребывания. Сделать это можно как в бумажном виде непосредственно в подразделении по вопросам миграции территориального органа МВД (либо уполномоченной ему организации), так и в электронном виде через портал госуслуг. Должностное лицо, получив документы, проверяет наличие медицинских организаций, выдавших их, в перечне медорганизаций, уполномоченных на проведение освидетельствования. Также проверяется наличие документов, удостоверяющих личность, и их соответствие информации в медицинском освидетельствовании. В случае выявления несоответствия документы не принимаются.

"Документы, составленные на иностранном языке, без дублирования в них записей на государственном языке РФ (русском языке), подлежат переводу на русский язык. Верность перевода либо подлинность подписи переводчика должны быть нотариально засвидетельствованы", - отмечается в приказе.

С принятых документов снимаются копии, они заверяются, а оригиналы возвращаются иностранному гражданину. Если документы подаются в электронном виде, то уполномоченное лицо уведомляет мигранта о приеме документов не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления. Сведения о медицинском освидетельствовании вносятся в информационную систему МВД в течение трех рабочих дней с момента их поступления. Копии справок хранятся в течение трех лет.

С 29 декабря в России для трудовых мигрантов и иностранцев, прибывших для долгосрочного пребывания, введены обязательные дактилоскопия, фотографирование и медицинское освидетельствование.