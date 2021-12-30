На Камчатке после вмешательства прокуратуры восстановили права обманутых дольщиков

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 декабря. /ТАСС/. Права обманутых дольщиков восстановили на Камчатке после вмешательства прокуратуры, сообщает в своем Telegram-канале пресс-служба краевого управления надзорного ведомства.

В октябре 2020 года на личный прием к генеральному прокурору Российской Федерации Игорю Краснову обратилась инициативная группа обманутых дольщиков 60-квартирного жилого дома в Петропавловске-Камчатском. Установлено, что строительство дома начато в 1990-х годах и производилось разными застройщиками. С 2013 года возведение здания с привлечением средств участников долевого строительства осуществляло ООО "Витос", признанное впоследствии банкротом.

"После вмешательства прокуратуры застройщиком получено разрешение на строительство, уведомление о его возобновлении направлено в уполномоченный орган государственного строительного надзора, налажена работа межведомственной комиссии по защите прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов, созданной региональным правительством. Накануне Инспекцией государственного строительного надзора Камчатского края выдано заключение о готовности объекта, здание введено в эксплуатацию. Права заявителей восстановлены", - говорится в сообщении.