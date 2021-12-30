Исследование показало, что мужчины чаще женщин встречают Новый год на работе

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Всего 5% россиян будут встречать Новый год на работе, большинство же отметят наступление 2022 года дома. При этом мужчины чаще женщин работают в этот праздник, свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Женщины чаще мужчин будут справлять новый год дома - 82% против 69% соответственно. Среди же мужчин значительно больше тех, кто в новогоднюю ночь будет работать (7% и 1%). При этом 75% россиян отметят наступление 2022 года дома, 5% - на работе, 3% - в гостях", - говорится в тексте исследования.

Отмечается, что по 2% россиян встретят Новый год за городом и в другом городе. Другие места для празднования назвали всего 7% опрошенных: немногочисленные россияне будут провожать 2021 год за границей, на улице, в пути, в ресторане, в клубе, в отеле и так далее.

По данным исследования, 82% женщин отметят Новый год с семьей против 69% мужчин. Мужчины же чаще предпочтут остаться в одиночестве (15% против 11% среди женщин) или отпразднуют Новый год с друзьями - (5 и 1%).

Исследование проводилось 20-27 декабря текущего года во всех округах РФ. В нем приняли участие свыше 1 600 человек старше 18 лет.