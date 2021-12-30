Глава СК поручил обжаловать решение суда об оправдании фигурантов дела о насилии в детдоме

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подчиненным инициировать обжалование оправдательного приговора пятерым подозреваемым по делу о сексуальном насилии над воспитанниками детского дома, вынесенного Кировским районным судом Петербурга. Он также поручил изучить причины принятия судом данного решения, сообщается в четверг на сайте СК РФ.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации изучить обстоятельства, которые послужили основанием для вынесения оправдательного приговора, и предоставить подробный доклад. Также председатель СК России поручил подчиненным инициировать вопрос об обжаловании приговора суда", - говорится в сообщении.

Кировский районный суд Петербурга в среду оправдал за отсутствием события преступления пятерых фигурантов дела о сексуальном насилии над воспитанниками детского дома.

В апреле 2017 года в Петербурге были арестованы заместитель директора, два выпускника, родственник сотрудника детского дома, а также директор школы при детском доме. Изначально следствие полагало, что с 2005 по 2010 год группа злоумышленников систематически совершала насильственные действия сексуального характера в отношении четырех воспитанников 1991-1995 годов рождения.