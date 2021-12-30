В трех городах Свердловской области в 2022 году откроют центры амбулаторной онкопомощи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. Центры амбулаторной онкологической помощи откроются в 2022 году в городах Красноуфимске, Серове, Нижнем Тагиле Свердловской области, где за последние десять лет заболеваемость раком выросла практически на 25%. По итогам текущего года откроют пять аналогичных учреждений, сообщил ТАСС замминистра здравоохранения области Андрей Шастин.

В феврале 2020 года главный врач Свердловского областного онкологического диспансера Владимир Елишев сообщал, что за последние десять лет заболеваемость раком в регионе выросла практически на 25%, а рост смертности зафиксирован на уровне до 0,5% в год. К февралю 2021 года показатель смертности удалось сократить на 2%.

"В 2022 году предстоит реализация мероприятий по открытию центров амбулаторной онкологической помощи в городах Красноуфимске, Серове, Нижнем Тагиле, а также по переоснащению медицинским оборудованием медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями", - сказал он.

Как отметил замминистра, по итогам текущего года в регионе откроют пять аналогичных центров по региональному проекту "Борьба с онкологическими заболеваниями": в городах Первоуральске, Ирбите, Качканаре и Екатеринбурге. Ранее в области были открыты еще шесть подобных центров, в том числе в Верхней Пышме, Асбесте, Каменске-Уральском.

Центры амбулаторной онкологической помощи должны обеспечить раннюю диагностику онкологических заболеваний, которая позволит снизить количество тяжелых случаев, а также приблизить медицинскую помощь к населению. Исследования в центрах проводят с помощью современного оборудования - компьютерного томографа, маммографа, эндоскопических установок, цифрового рентгена, аппарата УЗИ.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста в РФ (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на его реализацию планируется направить более 1,7 трлн рублей.